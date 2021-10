Les lyonnais aiment leur ville ! Ils aiment vivre dans une grande ville, à taille humaine, une ville où l’on trouve tout, mais où on ne peut pas se perdre ! Une ville traversée par deux cours d’eau, le Rhône et la Saône, développant naturellement un attrait particulier lié aux rives et ses quais, la possibilité de profiter d’agréables promenades ou encore de croisières fluviales, et de se laisser aller à rêver sur les terrasses des restaurants et cafés. Lyon c’est aussi la capitale française de la gastronomie, reconnue dans le monde entier. A la croisée des chemins, cette ville historique, inscrite au patrimoine de l’UNESCO, est aussi une métropole moderne et innovante. Facilement accessible grâce à son aéroport international et ses transports en commun particulièrement développés, Lyon est indéniablement une ville à découvrir et redécouvrir tant son charme est envahissant.

Lyon, capitale de la gastronomie

Lyon est célèbre dans le monde entier pour son Art de vivre. Avec de nombreux restaurants étoilés, des chefs célèbres, les typiques « bouchon », des cafés bistrots et des expériences culinaires avant-gardistes, quel que soit votre goût, Lyon vous régalera. Les saveurs et couleurs, les fumets de terroirs, se retrouvent également sur les marchés en plein air ou aux Halles Paul Bocuse, un marché couvert avec des étals permanents où s’approvisionnent notamment les grands chefs locaux.

A lire également : Pourquoi vous devez partir au Japon en voyage

Si pour vous découvrir un pays, une ville, implique de goûter à tout ce qu’elle a à offrir, vous ne manquerez alors pas de divertissement à Lyon pour un week-end. L’offre gastronomique est simplement colossale. La seule difficulté sera alors certainement de décider où manger. Comme le dit le proverbe local, « qui saute un repas n’est pas lyonnais ! » ! C’est bien entendu votre bourse qui déterminera où vous irez manger, mais sachez que du restaurant étoilé aux célèbres bouchons locaux, en passant par les hamburgers bio et végétariens maison, les falafels et autres beignets, les restaurants du monde ou encore les brasseries, salons de thé et les cafés, Lyon est une ville savoureuse de l’entrée au dessert. Internet ne manquera pas de bonnes adresses et d’avis, qui répondront aux besoins de tout un chacun. Sachez seulement que ce n’est pas à Lyon que vous ferez une cure de minceur.

Lyon, une ville historique millénaire

Dotée d’une histoire riche de 2 000 ans, la ville possède un patrimoine architectural remarquable. S’étendant vers l’est au fil des siècles, sans avoir à reconstruire sur les sites existants, la ville a su préserver son centre historique, le quartier de Saint Jean, Saint Paul, Fourvière. Cet partie de la ville, dite le « Vieux-Lyon », compte au cœur du 5ème arrondissement, 500 hectares inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998.

Cela peut vous intéresser : Pourquoi programmer un voyage à New York ?

A travers ses différents quartiers, Lyon présente une architecture très variée. Des vestiges romains du quartier de Fourvière, aux « traboules » du quartier Renaissance du Vieux-Lyon, de la presqu’île élégante entre Rhône et Saône, aux projets contemporains de Renzo Piano (Cité Internationale), Jean Nouvel (Opera) ou encore de Santiago Calatrava qui a conçu la gare TGV de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. Lyon est résolument une ville inscrite dans l’histoire mais la ville et ses habitants avancent sans cesse avec leur temps. Il n’y a qu’à voir le quartier d’affaires de la Part Dieu avec ses tours modernes, ou encore le tout nouveau quartier Confluence, à la confluence des deux fleuves, où une ville totalement futuriste, inscrite dans le développement durable, les technologies et l’écologie, se développe.

Venir à Lyon et se déplacer le temps du séjour

L’accès à Lyon est rapide et direct, que vous arriviez de Paris, Marseille, Genève, Barcelone, Londres, Milan, Francfort ou toute autre grande ville européenne. Que vous choisissiez l’avion, le train ou la route, Lyon est bien desservie par un réseau de transports publics qui couvre toute la métropole lyonnaise ( métro, bus, tramway, vélos et trottinettes libre service).

Arriver à Lyon en avion

Si vous comptez venir en avion, il y a deux aéroports principaux : L’aéroport international de Saint-Exupéry localisé à 25km de la ville et l’aéroport d’affaires de Lyon situés à Bron. Pour rejoindre le centre depuis l’aéroport St Exupéry, c’est l’histoire de 30 minutes, le tramway Rhonexpress assurant une liaison continue entre le centre-ville et l’aéroport. Notez toutefois qu’il est un peu cher et que si vous avez des bagages, que vous ne voulez pas vous embêter ou même que vous êtes au moins 3 personnes, vous aurez tout à gagner à faire appel à un chauffeur privé. ELIT assure notamment le transport entre l’aéroport Saint Exupéry et Lyon, mais peut également assurer vos déplacements et transferts depuis les gares Part Dieu et Perrache.

Arriver à Lyon par le train

Il est aussi très simple d’arriver à Lyon par le train. La ville rassemble 3 gares TGV et un large réseau de trains régionaux TER . Avec 2 gares au centre ville dont la Part-Dieu et Perrache, vous serez sûr de trouver votre chemin pour entrer et sortir de la ville. Le TGV place aujourd’hui Lyon au centre de l’Europe : 2 heures de Paris (un train toutes les 30 minutes), 3 heures de Lille, 1h40 de Marseille (22 allers-retours quotidiens), 5 heures de Londres (par Eurostar) et 5h10 de Barcelone. Le TGV dessert également Chambéry, Annecy et Bruxelles ainsi que de nombreuses autres villes européennes.

Arriver à Lyon en voiture

Par la route ou l’autoroute, toutes mènent à Lyon. La ville est le centre d’un vaste réseau routier de plus de 1000 km, qui relie Lyon à toutes les grandes villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et aux grandes villes européennes.

Depuis Genève : il faut 1 heure et 40 minutes pour rejoindre Lyon

De Clermont-Ferrand : 2 heures jusqu’à Lyon

Depuis les stations de ski des Alpes françaises : environ 2h15

Depuis Turin ou Marseille : il faut 3 heures

Depuis Paris : il faut 4h20

Depuis Barcelone : il faut 6 heures

Durant le mois d’août le stationnement public est gratuit dans toute la ville. Cependant, le reste du temps le stationnement est assez coûteux. N’hésitez donc pas à vous garer sur les parkings relais autour de la ville et donc à emprunter les transports en commun pour rejoindre le centre-ville.